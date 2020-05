Pd: "Riattiviamo il lavoro delle commissioni consiliari"

La Spezia - L’emergenza Covid non è stata e non sarà solamente un’emergenza sanitaria. E’ economica e sociale. Riguarda,oltre la sanità, anche la sicurezza, il presidio del territorio, la scuola, il lavoro, la mobilità, l’ambiente.

Tante saranno le trasformazioni che vivremo, in tutti questi settori. Non possiamo non discuterne. Pensiamo che il Consiglio Comunale, attraverso i lavori delle Commissioni, possa fare la sua parte. Un ruolo di studio, di ascolto, di elaborazione per affrontare la fase 2 e per dare un contributoimportante.

Dopo 2 anni e mezzo di lavori delle Commissioni non proprio eccelsi, soprattutto se pensiamo a quanto venivano riunite e fatte lavorare nello scorso mandato, l’emergenza ha sospeso le convocazioni.

Trovato il modo di riunirci in sicurezza, pensiamo ora alle sfide che abbiamo davanti. Serve allora un recupero veloce dell’attività amministrativa, riattivando quanto prima il lavorodelle sedi competenti.



Il gruppo del Partito Democratico vuole rimettere in moto la macchina del Consiglio Comunale e non solamente sulle questioni sanitarie, ma a 360 gradi.

Nei prossimi giorni ci attiveremo per chiedere la convocazione di tutte le Commissioni.

Della Prima: per trattare il tema del presidio delle forze dell’ordine sul territorio durante la fase due, e capire come si intende cosi monitorare l’ordine pubblico e la sicurezza.

Faremo convocare la Seconda Commissione per approfondire i riflessi che si avranno sulla mobilità, sul trasporto pubblico locale, e per proporre una maggior attenzione all’ambiente attraverso sharing e green mobility; per ascoltare le categorie impegnate nel settore del turismo, e conoscere e avanzare anche noi delle politiche ai fini del rilancio dell’immagine della città.

La terza commissione pensiamo dovrà mettere attenzione fin da subito ai problemi che investiranno il lavoro nel nostro territorio, con un ascolto importante delle categorie economiche e delle rappresentanze sindacali, per riflettere su quali aiuti e iniziative porre al fine di tutelare le attività industriali, produttive e commerciali.

Investiremo la quarta commissione non solo sui problemi dell’emergenza sanitaria ma anche su quelli che hanno colpito e colpiranno le famiglie ed i cittadini, verso i quali le politiche sociali dovranno dare una risposta adeguata. Per non dimenticare anche alcuni passaggi sullo stato di preparazione e sull’organizzazione degli istituti scolastici in capo al Comune.

La Quinta Commissione dovrà quanto prima iniziare un percorso preciso in merito alle variazioni di bilancio, di cui si è sentito tanto parlare, ma nessuno ha ancora capito a che punto siano e cosa contengano. Porteremo in quella sede proposte finanziarie ed economiche per sostenere imprese e cittadini.

Per finire la Commissione Controllo e Garanzia, che presidiamo, porrà attenzione al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I punti da discutere sono tantissimi. Il Gruppo del Partito Democratico impegnerà la macchina amministrativa su questi ed altri temi.

Vogliamo fare la nostra parte nelle Istituzioni. Lavorare per la città, con la città.



Gruppo consiliare Pd

Marco Raffaelli

Dina Nobili

Luca Erba

Massimo Baldino Caratozzolo”