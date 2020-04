Pd: "Peracchini si sottrae al dovere di chiedere risposte puntuali ai vertici sanitari"

La Spezia - Dal Coordinamento provinciale Pd La Spezia



I Sindaci della provincia della Spezia, tutti i Sindaci indipendentemente dalla loro collocazione politica, di fronte alla grave emergenza sanitaria del Covid-19, danno ogni giorno la loro piena collaborazione istituzionale, mettendo in atto con puntualità e scrupolo le disposizioni dello Stato e della Regione, a prescindere dagli eventuali dubbi che ciascuno di loro può nutrire verso qualcuno dei provvedimenti. Ed è proprio a questo spirito di collaborazione che deve nutrirsi della trasparenza e della condivisione dei dati su cui si misurano l’andamento dell’epidemia e, di conseguenza, l’efficacia delle scelte e delle azioni adottate dalle autorità sanitarie locali, nel contesto delle linee adottate dalle autorità regionali. Senza trasparenza e condivisione dei dati, la collaborazione diventa un atto di fede, che poco si adatta nel trattare cose concretissime come la battaglia contro un’infezione.



Di questa trasparenza e condivisione, il Sindaco della Spezia Peracchini, nella sua qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'Asl, ha il dovere istituzionale di farsi promotore e garante nei confronti delle autorità sanitarie locali e dei loro referenti regionali, svolgendo il ruolo che gli è assegnato. Questo era il motivo per il quale alcuni Sindaci del centrosinistra lo hanno interpellato la settimana scorsa, con una lettera (peraltro neppure inviata alla stampa, proprio ad evitare di trasformarla in un equivoco politico, come invece ha fatto lui con la sua polemica risposta “pubblica”) nella quale erano esposte preoccupazioni e valutazioni, delle quali si chiedeva che egli si facesse interprete, svolgendo il proprio compito.

La sua non-risposta, al di là delle altre firme che la supportano, assume dunque, in primo luogo il senso di un sottrarsi, oltretutto pubblicamente dichiarato, allo svolgimento di una funzione istituzionale che gli compete: chiedere ai vertici della sanità locale di dare risposte puntuali e trasparenti alle domande dei Sindaci.



Una richiesta che, ovviamente, rimane sul tappeto inevasa. E che, presumiamo, gli amministratori dello spezzino mantengono aperta, in attesa dei chiarimenti necessari ad affrontare con ordine e certezze la situazione.

Sfogato il proprio incomprensibile disappunto, quasi che i rilievi dei Sindaci riguardassero il suo operato, ci auguriamo che il Presidente della Conferenza voglia nei prossimi giorni raccogliere l’istanza che gli è stata rivolta, proprio in nome della collaborazione istituzionale che chiede. Chiamare i responsabili della sanità a un confronto aperto con i Sindaci del territorio, nel quale fornire chiarimenti, se del caso smentendo con dati di fatto le preoccupazioni e le critiche avanzate, o anche raccogliendo informazioni e suggerimenti, non è solo necessario: è il modo migliore per fugare il dubbio che ci siano risposte che non si sanno o non si vogliono dare.



Coordinamento Provinciale Pd La Spezia



