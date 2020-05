Pd: "Nemmeno un euro in più per gli operatori sanitari"

La Spezia - È arrivato il 27 del mese e, con esso, l’aspettativa degli Operatori Sanitari di vedere in busta paga il bonus da 1000 euro, promesso dal Presidente della Regione Liguria Toti.

Queste persone elogiate come eroi, incitate e portate su un piedistallo, ma poi illuse. Perché, oggi invece di trovare il bonus, si sono viste davanti la cruda realtà: neppure 1 euro in più.

Mentre le Regioni Toscana ed Emilia Romagna lo hanno distribuito a tutto il personale sanitario, senza distinzione, proprio perché il rischio del contagio in un momento così incerto come ad inizio emergenza è stato uguale per tutti, in Liguria, per il Presidente Toti non è così.

Eppure sono state settimane complicate per gli operatori sanitari. In molti casi nonostante stress e fatica abbiano raggiunto livelli altissimi, loro non si sono mai sottratti al loro dovere. Lo hanno portato avanti con una grande passione, tralasciando anche il pensiero sui rischi alla propria salute ed a quella dei loro cari, che per molte settimane non hanno neppure più visto.

Perché Presidente Toti hai promesso il denaro e poi non hai mantenuto la parola data?

Noi non vogliamo pensare che sia stata solo una propaganda elettorale. Per questo segnaliamo che si è ancora in tempo per dare una risposta all’intero comparto, che aspetta questo segnale.

Regione Liguria dia il denaro che promesso a tutti gli Operatori Sanitari. La parola data va mantenuta anche in politica.



Il Gruppo Consigliare Pd