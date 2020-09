Pd, Natale: "La Zona logistica semplificata approvata in commissione trasporti"

La Spezia - "La commissione Trasporti del Senato ha approvato, su proposta dell’On. Orlando e grazie al lavoro del Dipartimento Economia del Mare del Pd, l’istituzione della Zona Logistica Semplificata della Spezia". E' quanto si legge in una nota di Davide Natale del Partito democratico, candidato al consiglio regionale della Liguria, che prosegue: "Un risultato importante per lo sviluppo del nostro territorio. La Zona Logistica Semplificata vuol dire meno burocrazia per fare impresa, procedimenti amministrativi più semplici e più celeri con conseguente riduzione dei costi. Queste sono iniziative che pongono le condizioni per fare crescere la nostra economia e per dare risposte occupazionali concrete per i nostri giovani. Sicuramente la regione Liguria con Sansa Presidente saprà fare la propria parte sostenendo queste scelte".