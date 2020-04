Pd: "Montepertico, verde cancellato per far spazio a un parcheggio"

La Spezia - “Siamo stati interpellati da tanti cittadini, residenti nel quartiere di Montepertico. Persone che, da un giorno all’altro, si sono viste transennare una porzione enorme di area verde, collocata nel cuore della zona". Lo si legge nel comunicato diffuso dal gruppo consiliare Pd.

"C’è stata data notizia che l’intervento trasformerà l’area in un parcheggio - proseguono i consiglieri Raffaelli, Caratozzolo, Erba e Nobili -. Sarà sicuramente così. Ma tutto ciò sta creando forte preoccupazione, ed anche malumore, nei residenti. Siamo interdetti non solamente per la vastità dell’area coinvolta dal cantiere; che così andrà a cancellare l’unico piacere di cui le persone possono oggi godere: ossia uno spazio verde che è quotidianamente utilizzato per far divertire i bambini, far passeggiare con i cani, creare momenti di socializzazione".



"Lo siamo anche per il fatto che tale progetto - continuano i consiglieri Dem del capoluogo - non sia stato minimamente concordato o presentato dall’amministrazione ai cittadini. Né discusso con noi consiglieri. Nessuno infatti ricorda di aver visto le carte del progetto, di averne parlato con l’Assessore competente, di averne discusso con la consapevolezza che meritava in Commissione. Per dar voce alle preoccupazioni dei cittadini, e per capire come può essere mitigato un progetto, che si preannuncia di fare un grande torto al Quartiere, chiederemo spiegazioni all’Amministrazione, facendo convocare Commissioni apposite e presentando atti in Consiglio".