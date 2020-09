Pd: "In questi mesi nessun adeguato aumento agli organici di infermieri e medici"

La Spezia - "Il comportamento corretto da parte di molti cittadini durante i mesi estivi è stato vanificato in alcune specifiche occasioni di festa con migliaia di persone assembrate e sotto l’occhio distratto delle autorità locali e regionali come ha recentemente ammesso il presidente Toti. Si nota come l’innalzamento preoccupante dei casi si sia verificato proprio entro i 15 giorni successivi ad uno di questi appuntamenti". Così il Coordinamento provinciale Pd La Spezia sull'aumento dei contagi nela comunità provinciale spezzina: "In aggiunta a ciò si sottolinea come da parte dell'Asl5 non vi sia stato nei mesi precedenti un adeguato aumento degli organici degli infermieri e dei medici, tali da poter assolvere l'imminente maggior carico di lavoro. Si ribadisce la forte preoccupazione per l'imminente ripresa dell'attività scolastica".