Pd: "Devono motivare le misure restrittive straordinarie adottate nei confronti di una sola parte della città"

La Spezia - "È indispensabile e urgente che il presidente Toti, e il sindaco Peracchini che in questa parte del provvedimento l'ha esplicitamente ispirato (come dice lo stesso testo dell’ordinanza), motivino al più presto in modo trasparente e convincente le ragioni che hanno portato a determinare le misure restrittive straordinarie adottate nei confronti di una sola parte della città". Il Coordinamento provinciale del Partito Democratico chiede al proprio gruppo consiliare del Comune capoluogo di farsi parte attiva per sollecitare l’amministrazione comunale e il sindaco a fornire alla cittadinanza le informazioni dovute e, nel contempo, a operare affinché siano al più presto ripristinate misure eque ed analoghe per tutta la collettività spezzina, anche qualora ciò dovesse comportare un sacrificio diffuso su tutto il territorio comunale.: "Queste misure senza un'adeguata spiegazione medica e scientifica, suffragata da riscontri oggettivi e validati da autorità terze, assumono il retrogusto odioso di un intento discriminatorio verso una parte della nostra comunità, e assumono inoltre la funzione di una vera e propria “arma di distrazione di massa”, rispetto al clamoroso lassismo con il quale l’amministrazione comunale ha gestito i festeggiamenti per la promozione in serie A della squadra locale, i quali sono presumibilmente la più rilevante radice dell’impetuoso incremento dei contagi di Covid-19 registrato nei giorni scorsi".