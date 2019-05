Pd: "Chi a quei cittadini vuol fare dire parole mai pronunciate perde due volte"

La Spezia - "Dietro le parole di don Vannini avremmo voluto vedere tutta la nostra città. Alla luce della discussione che si è sviluppata ci sentiamo di dire che a molti, in maniera strumentale, sia fuggito il vero senso delle parole del parroco. Vero pastore della sua comunità. “C’è uno spazio in chiesa ancora conservato - dice don Vannini - che era utilizzato per salvare chi era in difficoltà “. Ecco, la Chiesa luogo di rifugio, ma quella Chiesa luogo di Resistenza contro il fascismo". Continua a far parlare l'episodio delle campane suonate a morto nel pomeriggio di sabato nella chiesa di Piazza Brin, a pochi passi dalla Mediateca Regionale, luogo di presentazione del libro "La morte della Repubblica e il coordinamento provinciale del PD puntualizza la propria posizione: "Noi sappiamo dove stare. Dalla parte della libertà, della giustizia sociale e di chi lotta contro ogni forma di fascismo. La manifestazione di ieri è stato tutto questo. Chi a quella moltitudine di cittadini vuole fare dire parole che non sono state pronunciate perde due volte. La prima perché rinnega la storia di questa città e la seconda perché manca di rispetto a quella grande mobilitazione. Non vogliamo parlare di Senatrici intente esclusivamente a ricercare i voti dell’estrema destra. Le si farebbe pubblicità e non lo vogliamo. Solidarietà a don Vannini e viva la democrazia e chi quotidianamente ci fa capire quanto sia importante."