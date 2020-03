Pd: "Bene proposte Manifesto sanità, ma cautela su separazione funzioni ospedali"

La Spezia - "Le proposte del Manifesto per la sanità della Spezia sono di assoluto buon senso e condivisibili, in particolare per ciò che riguarda: il potenziamento del personale, le dotazioni di dispositivi per la protezione individuale dei lavoratori, a cominciare da quanti operano nella sanità, l'incremento dei “tamponi”, il potenziamento della sanità di base e territoriale. Proposte che ci auguriamo possano essere recepite in fretta dalle autorità sanitarie e dalla stessa Regione Liguria". Lo si legge nella nota diffusa dal Partito democratico della Spezia.



"Del tutto centrato è l’approccio del documento - continuano dal Pd -, nel cogliere tanto gli aspetti di maggiore e incombente urgenza quanto quelli di un periodo più lungo, quando seppur smaltita la fase più acuta dell’emergenza, occorrerà convivere con una coda dell’infezione da affrontarsi secondo metodologie e strumenti adatti, ai quali il sistema sanitario va preparato per tempo. Nello spirito di massima collaborazione, il Partito Democratico spezzino è a disposizione in tutte le sedi istituzionali a supportare le iniziative utili a tradurre operativamente le idee avanzate dal “Manifesto”, auspicando che tale atteggiamento trovi riscontro e collaborazione anche nelle forze di maggioranza, oggi alla guida della Regione e delle due principali città della provincia".



Proseguono i Dem: "Per quanto riguarda la proposta di “separazione” delle funzioni dei due ospedali di Spezia e Sarzana, il Pd pur riconoscendo l’indiscutibile fondamento tecnico e sanitario della proposta, ed esprimendo in proposito un giudizio negativo circa una conduzione dell'emergenza da parte della Giunta Regionale nell'impostare in tutti i territori ciò che in altre realtà italiane è stato già realizzato o si sta realizzando, non può non consigliare la massima prudenza e la necessità di verificare la praticabilità medica, tecnica e logistica di tale operazione, nel momento in cui la diffusione del contagio è significativamente avanzata e le strutture ospedaliere sono state entrambe toccate dal contagio. Una posizione non di contrarietà, anzi. Ma di cautela e, soprattutto, rispettosa del fatto che decisioni di tale delicatezza e complessità non possono stare solo nel campo della politica ma, richiedono una verifica approfondita da parte delle competenze impegnate sul campo".