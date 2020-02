Pd: "Abbandonata posizione autosussistenza, centrosinistra si costruisce tutti insieme"

La Spezia - "Il centrosinistra potrà giocare e vincere la partita delle prossime regionali in Liguria se saprà essere largo, inclusivo e attento alle istanze che arrivano dalla società. A questo proposito, le considerazioni svolte dal movimento delle "Sardine" della Liguria dicono una cosa vera: occorre muoversi in fretta, senza ulteriori indugi ed esitazioni a costruire il campo largo dell'alleanza e a individuare colei o colui che la dovranno guidare, candidandosi alla presidenza. È vero, non c'è più tempo da perdere e il tempo è ora". Così il Coordinamento Provinciale del Partito Democratico che aggiunge: "Ma il Pd, proprio perché ha abbandonato ogni, passata e residua, posizione di autosufficienza, consapevole della necessità di costruzione politica e programmatica che gli compete, dice a tutti gli interlocutori: "Questo lavoro facciamolo insieme e facciamolo subito". Per quanto riguarda Spezia, noi ci siamo, pronti a definire da subito i principi e i punti di un accordo politico e programmatico in grado di dare alla nostra Regione un'alternativa allo scadente governo delle destre".