Pci: "Toninelli non conosce la storia di Spezia, città di Exodus"

La Spezia - "Apprendiamo con soddisfazione la disponibilità della presidente dell’autorità di sistema portuale del mar ligure orientale, Carla Roncallo, riguardo l’apertura del porto della Spezia per l’attracco della nave Sea Watch con a bordo i 49 migranti. Le esprimiamo vicinanza e solidarietà". Parole di appoggio anche da parte di Matteo Bellegoni e Pier Luigi Sommovigo, in rappresentanza del Partito Comunista Italiano, nei confronti della numero uno di Via del Molo: "L’opposizione al cosiddetto Decreto Sicurezza promosso dal Ministro degli Interni Matteo Salvini è un gesto importante, che auspichiamo si diffonda in numero sempre maggiore nelle città del Paese. Sin dall’inizio, infatti, abbiamo denunciato il carattere anticostituzionale e discriminatorio di questo scellerato atto del governo gialloverde, che prova così a distrarre i cittadini dalle numerose mancate promesse, in particolare sul piano sociale. In tal senso non possiamo non provare una profonda indignazione nei confronti del sindaco Peracchini che, pienamente in sintonia con l’atteggiamento repressivo e razzista di Salvini, non perde occasione per dimostrare la natura intollerante della sua giunta".



Ancora i comunisti: "Certe sensibilità si dovrebbero dimostrare nei fatti, non richiamandosi al Cristianesimo con il crocifisso alla mano per poi, concretamente e fattivamente, porsi contro esseri umani in difficoltà. Indecente il Ministro Toninelli verso cui possiamo provare solo, e ancora, estrema pena dopo che minaccia sanzioni alla Roncallo e dimostra, per ingnoranza, non solo di non conoscere certe norme dello Stato ma nemmeno la storia della Spezia, città di Exodus e medaglia d’oro al merito civile".