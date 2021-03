Pastorino: "Accolto appello, bene riapertura circoli e associazioni"

La Spezia - "È positiva l'approvazione dell'emendamento al decreto legge Covid riguardante circoli e attività culturali. L'appello lanciato nelle ultime ore è stato accolto con grande soddisfazione. La norma, che ha ricevuto il via libera in commissione al Senato, consente la somministrazione di alimenti e bevande alle associazioni ricomprese tra gli enti di Terzo settore. Sempre, chiaramente, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e con il divieto di creare assembramenti. Si tratta di un segnale importante per una battaglia che stiamo portando avanti da tempo". Lo dichiara il deputato ligure Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.



"Tra i luoghi della cultura - aggiunge Pastorino - ci sono anche queste realtà associative da non dimenticare. Anzi. In un momento storico difficile, possono garantire diverse forme di socialità. Il mio impegno è di fare in modo che la norma riceva l'ok anche nel corso della discussione alla Camera".