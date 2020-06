Passerella in soffitta, Centi e Melley 'indagano' sui costi

La Spezia - L'interpellanza risale allo scorso febbraio. Di mezzo c'è stata una pandemia. Ma adesso l'iniziativa politica, portata avanti dai consiglieri di Leali a Spezia Roberto Centi e Guido Melley, si appresta ad essere affrontata in consiglio comunale nella seduta di lunedì 29 giugno. Il tema? La 'Piazza sospesa', cioè la passerella su Viale Italia immaginata dall'amministrazione ma bocciata dalla Soprintendenza. “Nonostante le ripetute critiche e osservazioni che abbiamo mosso nei confronti del progetto – affermano Centi e Melley – la giunta ha comunicato l'intenzione di abbandonarlo solo in occasione del consiglio comunale del 10 febbraio. Un progetto, sbandierato come uno dei più qualificanti del mandato del sindaco, ha comportato costi a carico delle casse comunali, a partire dall'incarico assegnato allo Studio Atelier dell'architetto Femia. È presumibile che, nonostante la bocciatura da parte della Soprintendenza, il Comune dovrà comunque corrispondere gli onorari pattuiti ed altre spese per il progetto, ancorché decaduto”. Fatte queste premesse, Leali a Spezia chiede quindi lumi al sindaco e alla giunta in merito ai costi previsti per l'incarico affidato allo studio dell'arch. Femia (e quanto sia stato fin qui corrisposto, quanto ancora debba essere eventualmente liquidato) e relativamente ad altre spese sostenute dall'ente per la 'Piazza sospesa'. Inoltre, i consiglieri del gruppo di opposizione chiedono di sapere se possa profilarsi l'ipotesi di un danno erariale e responsabilità dal punto di vista contabile per l'aver affidato il progetto di fattibilità a un professionista esterno al Comune con “costi significativi per il bilancio dell'ente”.