Passerella addio, il progetto esce dai piani

La Spezia - Va in soffitta il progetto della passerella su Viale Italia - la 'piazza sospesa' -, per il quale c'era un atteggiamento possibilista fino a pochi mesi fa. Lo decreta, come spiegato oggi in commissione dall'assessore al Lavori pubblici, Luca Piaggi, l'ultima variazione al Piano delle opere. Documento “che ricomprende – ha affermato l'esponente della giunta Peracchini – una serie di modifiche che derivano dalla sostituzione dell'intervento della passerella con altri interventi, sempre finanziari con il medesimo Fondo strategico regionale. Si tratta principalmente di oltre 700mila euro per la riqualificazione del Parco della rimembranza e 360mila euro per il porticati di Viale Italia”. L'assessore ha inoltre spiegato come nella variazione rientri anche il depennamento del rifacimento della facciata della scuola della Pianta, con l'inserimento di questo intervento all'interno di uno più complesso, che contempla il rifacimento delle facciate e l'adeguamento sismico del plesso, per un totale di 1.2 milioni di euro.



“Progetti importanti per i quartieri”, ha rimarcato il qualità di commissario il presidente Peserico (FI), in riferimento agli interventi su Parco e scuola della Pianta. Sottolineature critiche da parte dei consiglieri Baldino (misto) e Melley (LeAli), i quali, tra i vari rilievi, hanno negativamente giudicato la pratica del progetto del 'biogolf' a Pitelli, per il cui studio di fattibilità, ha illustrato il sindaco Peracchini, figurano 14mila euro alla voce spese correnti. In merito, agli esponenti dell'opposizione ha replicato dalla maggioranza Corbani, evidenziando “che è sempre importante avere progetti pronti per intercettare finanziamenti, soprattutto quando parliamo di aree critiche”. Alla fine, variazione del bilancio e del piano delle opere sono stati licenziati col voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell'opposizione, eccezion fatta per le astensioni di Baldino e Forcieri. “Mi astengo – ha dichiarato l'ex senatore – perché la notizia dell'abbandono della passerella su Viale Italia è molto positiva, è un fatto importante. Sono positivamente sorpreso”.