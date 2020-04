Passa il bilancio nell'inedita seduta virtuale del consiglio comunale

La Spezia - L'ultima volta fu in aula consiliare lo scorso 24 febbraio poi una lunghissima pausa dovuta alle ben note vicende che ci hanno cambiato la vita. E quelle cinque delibere sul bilancio rimaste sulle spalle del consiglio comunale che si ritrovava stasera, in un'insolito venerdì santo con l'inedita assemblea virtuale, mai avvenuta in questa forma nella storia del parlamentino di piazza Europa. Il bilancio passa (19 voti favorevoli, cinque astenuti, otto contrari, una sentenza che si ripete più volte) ma non sono mancate le dichiarazioni al vetriolo arrivate da gran parte della minoranza, a cominciare da Federica Pecunia che, per prima, ha preso la parola, contestando il sindaco e la giunta: “Il mio voto è contro tutte le delibere presentate questa sera non perché ce l’abbia con le delibere in sé, ma per il comportamento tenuto dal sindaco in queste ultime settimane. Atteggiamento che non mi ha certo soddisfatto. Sulla chat istituita ed allargata a tutti i consiglieri ho posto domande sull’emergenza sanitaria senza ricevere risposte. Il sindaco un mese fa insisteva a voler parlare dell'approvazione di bilancio, della fiera di San Giuseppe quando poi i fatti e la situazione che si sono venute a creare sono sotto gli occhi di tutti. Il bilancio che verrà approvato dovrà tenere conto degli effetti di questa pandemia". Pecunia da il la ad una serie di interventi che spostano l'attenzione sulle vicende sanitarie, mettendo nel mirino la gestione di Asl5 e in generale delle Liguria tutta: "Stanno morendo tutti gli anziani di questa regione perché non vengono tutelati adeguatamente e mi chiedo perché ci siamo riuniti dopo tanto tempo per discutere di bilancio quando in queste settimane abbiamo chiesto lumi a proposito di tamponi, posti letto. Lei, sindaco è la massima autorità in campo sanitario: perché non abbiamo discusso dei provvedimenti presi da Asl5? Perché, sindaco, veniva alla commissione bilancio e non ha mai partecipato ad una conferenza dei capigruppo?"



A tentare di bloccare la deriva accusatoria, senza grossi risultati, ci ha pensato il consigliere di maggioranza Frascatore: "Siamo qui per parlare di bilancio e non per parlare d’altro". Ma subito dopo ci ha pensato Massimo Caratozzolo, fresco d'ingresso nel gruppo consiliare del Pd, a rincarare la dose con il piglio che lo contraddistingue: "Dopo mesi di fermo lavori ci volete togliere la parola. Sarebbe stato vostro preciso dovere aprire un tavolo con tutti i consiglieri per informarci su cosa stavate facendo. Qui sembra di essere sulla luna, potevamo parlare di bilancio un’altra volta. La gente si infetta in ospedale, sanitari compresi. Voi ci dovreste dare risposte su ritardi, tamponi persi, sulle soluzioni di buon senso ampiamente suggerite e mai applicate. Leggo i giornali, vedo e sento i cittadini che si lagnano. Vedo il sindaco che posta fotografie di Viale Italia deserta ma non spiega perché non ha mai fatto ordinanze più restrittive. Covid19 cagiona danni a tutti, non vedo mia figlia da un mese e mezzo, e stasera non voglio parlare di bilancio. Disponibile da domani mattina, questa non è una forma di protesta ma il rinnegare che questa sera dopo tanto tempo e tutto quello che sta emergendo, si venga qui a parlare di bilanci".



Dello stesso partito ma di diverso avviso il capogruppo dei dem Marco Raffaelli, che diversamente da Cartozzolo e Nobili, si asterrà al momento del voto con una spiegazione di natura essenzialmente tecnica che troverà concorde poco dopo anche Lorenzo Forcieri: "Siamo in una fase emergenziale e v’è la necessità di trovare un momento per parlare di queste cose. Chiedo al sindaco che cosa abbia intenzione di fare per questi giorni di Pasqua e se non contempla la possibilità di chiedere alla Regione di spostare alcune delle risorse del Por Fesr sul carico fiscale e sulla sospensione delle tasse. Ad ogni modo votare contro questa pratica toglierebbe degli strumenti per agire". Di Luigi Liguori, medico e consigliere, l'intervento più accorato della serata: "In questo momento ci sono cose più serie di un bilancio che in questo momento ha perso valore. Devo fare delle domande in questa sede perché non mi è stato consentito di farlo altrove. Siamo in una città che sta soffrendo più di altre, i medici non si sentono supportati. Non sarà il momento di fare polemica ma la situazione è grave, la sanità spezzina sempre gestita da un’armata brancalone. Noi medici del territorio non sappiamo se abbiamo di fronte pazienti in quarantena o in isolamento volontario. Si rischiano così errori gravissimi, come rimandare a lavorare gente positiva ai tamponi perché in alcuni casi si devono aspettare venti giorni per avere delle risposte. Come medici di famiglia ci sentiamo abbandonati, in mancanza di linee guida cui attenerci. Ci arrivano delle mail, spesso contraddittorie. Mi chiedo come si fa a non gestire le dimissioni di covid positivi, non è solo una questione di disorganizzazione ma una completa assenza di chi dovrebbe tenere le redini: sarebbe servito un confronto periodico col sindaco. La gente è più maturato dei nostri politici. Queste cose l’ho dette denunciate un mese fa, quando parlavo di mancanza di protezioni per chi lavora negli ospedali, della necessità di divedere fra pazienti e ospedali covid e non covid. Non sono stato ascoltato, quella chat è stata assolutamente inutile e infatti ne sono uscito". Così Dina Nobili, altra consigliera Pd che voterà contro: "Non ho visto azioni concrete da parte di questa giunta per venire incontro alle difficoltà: come ad esempio la sospensione della Tari, la revisione della Cosap, un rimborso per gli abbonamenti scuola-bus, senza dimenticare all’ordinanza con la quale il sindaco non avrebbe voluto fare entrare in porto una nave battente bandiera italiana". Conciso Guido Melley che opta per l'astensione: "Il bilancio sarà stravolto dalle variazioni che la pandemia si porta dietro. Ecco perché ci asteniamo nei confronti di tutte le delibere. Rimane il giudizio fortemente negativo per quello che sta avvenendo: il sindaco non ha ritenuto opportuno mettere in discussione nulla della gestione dell’emergenza. Dopo che avevamo dato la nostra disponibilità a pensare insieme le decisioni, abbiamo ricevuto risposte stizzite e silenzi. Ci sono stati gravissimi errori dal punto di vista della salute".



Forcieri si dice "perplesso e contrario allo svolgimento di questo consiglio comunale alle 19 del venerdì santo". Ma fuori dal coro rispetto alle posizioni di tanti colleghi dei banchi seppur virtuali dell'opposizione: "Questa sera partecipare al consiglio comunale è un modo per consentire all’amministrazione di agire con un bilancio approvato. Io non sono per fare alcuna discussione politica perché questa è una seduta tecnica e per la parte politica ci sarà tempo di farla anche a seguito di questa catastrofe che stiamo vivendo. Quello che vorrei dire ai consiglieri è che quando siamo di fronte ad una situazione catastrofica non ci si può perdere in polemiche politiche. Oggi insomma la situazione non ci consente di fare un’analisi politica sul bilancio, credo si debba pensare ad esprimere profondo cordoglio a chi non c’è più e solidarietà ai sanitari con la piena disponibilità, se serve, di dare una mano. Concordo con molte critiche, non mancano gli argomenti, è il momento che è sbagliato".



Nel finale parlano anche alcuni consiglieri di maggioranza, a cominciare da Luigi De Luca: "Per settimane è stata istituita una chat speciale dove i capigruppo hanno potuto fare domande trovando puntuali le risposte del sindaco che quando non poteva essere presente fisicamente delegava l’assessore Piaggi. Non capisco le parole di Caratozzolo, apprezzo invece che questo bilancio non aumenta le aliquote, cosa che non ho ravveduto in precedenti situazioni quando a governare erano le sinistre. Dico ai consiglieri di minoranza che possono chiedere un consiglio comunale dedicato alla sanità, io ho già proposto un’audizione ad hoc per un approfondimento con il commissario Troiano". Astensione anche per la grillina Donatella Del Turco, favorevole Patrizia Saccone: "Ora è il momento delle responsabilità, dando gli strumenti al comune per fare delle azioni. E’ anche il momento di piangere i nostri morti e sostenere le famiglie in difficoltà, evitando di usare l’Ise 2019 e 2020 nelle azioni future visto quello che sta accadendo. Mi unisco a De Luca, chiedendo una commissione sanità per ascoltare la commissaria Troiano".



La chiosa è del sindaco Pierluigi Peracchini che aveva introdotto la seduta per presentare le proposte di delibera: "Ogni giorno con tutta la giunta sono a lavorare, ribadisco di voler continuare ad informare tutti senza però insulti o strumentalizzazioni. Dobbiamo essere squadra e classe dirigente. Forse qualcuno fa finta di vivere in un altro mondo, chiaro che le variazioni al bilancio si faranno anche in base alle decisioni del governo. Appena ci saranno le condizioni verremo a proporre le relative varianti. E sulla redistinazione dei fondi Por-Fesr come per tutto il resto, faremo verifiche adeguato come già stiamo facendo. L’approvazione del bilancio è necessaria, è il primo atto per affrontare la crisi".