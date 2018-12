Parodi: "La Regioni commissari l'Ambito territoriale di caccia"

Il presidente di Fratelli d'Italia: "I cacciatori della provincia della Spezia non devono essere penalizzati rispetto a quelli del resto della Liguria".

La Spezia - “È inammissibile che l’Ambito territoriale di caccia spezzino non apra la caccia al cinghiale come tutti gli altri Ambiti liguri, fregandosene dei diritti dei cacciatori che hanno anche pagato per poter cacciare e dell’emergenza cinghiali con i conseguenti danni per agricoltura, solo per una presa di posizione politica contro la Regione. D’altronde è noto a tutti il colore politico di taluni esponenti dell’ATC spezzino che, sbagliando, a suo tempo la Regione confermò alla guida dell’Ambito”. Così interviene il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Davide Parodi, a commento della vicenda della caccia al cinghiale.



“Ora non c’è più tempo per discutere - conclude Parodi - o per soluzioni alternative ma è necessario intervenire subito o difesa dei cacciatori, degli agricoltori e dei cittadini, per questo chiediamo al Presidente Toti di commissariare l’Ambito di Caccia per aprire la caccia al cinghiale. Dal prossimo anno sarà opportuno spostare di un mese la stagione, posticipando la chiusura al 31 gennaio”.