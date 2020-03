Parodi (FdI): "Rimborsare abbonamenti trasporto scolastico"

La Spezia - “Come noto le scuole nella nostra provincia sono chiuse dal 24 febbraio e dalla stessa data gli studenti hanno smesso di utilizzare l’abbonamento al trasporto scolastico, già pagato in anticipo dalle famiglie. Per questo chiediamo che si dia corso a un rimborso o, quantomeno, ad una proroga della validità alla riapertura delle scuole, come compensazione dei giorni di inutilizzo”. Così il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Davide Parodi.

“Nel momento in cui è arrivato lo stop all’attività didattica, moltissimi abbonamenti di scuolabus, pullman, treni per il trasporto scolastico erano ancora in corso di validità ed è per

questo giusto che le famiglie, già gravate del costo sociale ed economico conseguente alla chiusura delle scuole, siano rimborsate. Ovviamente Comuni, Provincia e Regione dovranno fare la propria parte insieme ai gestori del trasporto scolastico per arrivare a questo obbiettivo”, conclude Parodi.