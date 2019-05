Parodi: "Bel salto di Fratelli d'Italia, ora lavoriamo sui territori"

La Spezia - "Siamo soddisfatti per lo straordinario risultato alle elezioni Europee dove abbiamo ottenuto il 5,25% in aumento del 1,6% rispetto alle politiche dello scorso anno: quasi il 50% in più. Grazie a tutti i militanti che hanno reso possibile questo traguardo". Di sicuro su scala nazionale, e solo in parte sul locale, Fratelli d'Italia ha, dopo Salvini e la Lega, da sorridere e il coordinatore provinciale Davide Parodi si lascia andare ad uno sguardo al futuro: "Ora avanti così perché la crescita della destra dei patrioti non si arresti, ma anzi si consolidi anche nelle elezioni comunali dove i risultati non sono altrettanto entusiasmanti. Un grazie speciale a chi si è candidato accettando di dare visibilità a Fratelli d'Italia in territori dove non eravamo ancora presenti".