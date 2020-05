Parcheggio a Montepertico, il Pd: "Progetto da rivedere. E attendiamo di parlarne nelle sedi opportune"

La Spezia - “Siamo entrati in possesso delle carte sul progetto del parcheggio di Montepertico, che diffondiamo anche pubblicamente, visto che tantissimi residenti non conoscevano finanche la natura di quel cantiere, apparso dal giorno alla notte". Lo affermano i consiglieri comunali del Partito democratico, Marco Raffaelli, Luca Erba, Dina Nobili e Massimo Caratozzolo, inviando alla redazione anche la tavola del progetto in questione (vedi immagine allegata).



"Salta subito all’occhio - affermano i quattro consiglieri commentando il progetto - il grande spazio che occupa l’area del parcheggio, che va a consumare una notevole quantità di suolo. Basta solo osservare il modo in cui sono posizionati gli stalli per le macchine. Ecco, ci pare che non sia stato posto proprio uno sguardo oculato quando si sono quantificati i metri realmente necessari. Questo non vuol dire che il progetto non debba essere fatto, se ci sono delle esigenze dei cittadini della zona vanno soddisfatte. Ma si possono anche soddisfare senza mangiare quasi 600 mq di verde. Chiediamo quindi di rivedere subito questo progetto, per essere modificato e ridimensionato. E facciamo tutti notare che, ancora oggi, aspettiamo di discuterlo nelle sedi competenti, le commissioni Ambiente e Lavori Pubblici. Alla richiesta di ormai due settimane fa, il centrodestra che governa non le ha ancora convocate. Non vorrete mica mettere tutto a tacere, vero?".