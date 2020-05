Parcheggi dell'ospedale, Nobili a Frascatore: "Attendo risposta del sindaco"

La Spezia - "Ho fatto un’interpellanza e attenderò con trepidazione la risposta del Sindaco. Non voglio togliere nulla al mio collega Frascatore ma lei risponderà alle interpellanze quando il Sindaco la nominerà Assessore". Dina Nobili, consigliere comunale del Pd replica così al collega di maggioranza in merito al parcheggio di Largo Bione (QUI)

"Spero di no per i cittadini visto l’esperienza vissuta assistendo alla commissione sulla sanità che lei ha presieduto - prosegue Nobili - So bene che quell’area è privata e i proprietari non sono mai stati inclini a sconti, ma nulla toglie che se l’Amministrazione volesse andare incontro agli operatori sanitari lo potrebbe fare e le spiego come. Vede Frascatore l’importante che si paghi l’affitto di quell’area che se è fisso non ci sono problemi se invece è in base ai proventi della sosta basta verificare quanto ha incassato lo scorso anno e proporre una riduzione vista la scarsa mobilità delle persone. Lei ha chiesto collaborazione e io gliela sto dando. Ora dimostri di collaborare con gli operatori sanitari e porti avanti con me questa rivendicazione. Vede - conclude - anche chi è dentro all’Ospedale lavora tutti i giorni e sta dimostrando di risolvere i problemi nonostante tutto".