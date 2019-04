Pannone: "Ruffino è un quartiere abbandonato a se stesso

Il presidente del circolo Pd del Canaletto attacca: " "Il terreno conferito per la messa in sicurezza e utilizzato per la bonifica sta finendo in mare in rilevanti quantità, tramite il canale di scolo, fra Muggiano e Pagliari".

La Spezia - "Sono anni che i cittadini di Ruffino lamentano un problema che incombe sul quartiere: parliamo della discarica di Pitelli/Ruffino, una ferita permanente che crea una situazione insostenibile nella vita quotidiana di chi vi risiede. Abbiamo segnalato più volte alle istituzioni responsabili i problemi che attualmente crea ancora la discarica, attraverso segnalazioni, e-mail e comunicati al sindaco e agli assessori competenti, senza avere mai una sola risposta né un accenno di presa in carico del problema da parte di chi ci governa". Abitante di Ruffino Massimo Pannone, segretario circolo Pd Canaletto, attacca: "Il terreno conferito per la messa in sicurezza e utilizzato per la bonifica sta finendo in mare in rilevanti quantità, tramite il canale di scolo, chiamato “del Vescovo” che sfocia tra i quartieri del Muggiano e di Pagliari, formando una chiazza nello specchio antistante visibile anche dalla città. Nell’ultimo evento meteo c’è stato un danno ingente alla strada che è franata Non ci è dato di sapere se siano mai state compiute delle verifiche, né da parte dei diretti responsabili né da parte dagli organi preposti al controllo dei progetti di bonifica e non è dato sapere se ci sia stata una valutazione della consistenza e della composizione del prodotto conferito".



Ancora Pannone, che nella coda della scorsa legislatura è stato anche consigliere comunale: "Il corpo di Polizia Municipale per quanto di loro competenza si è mosso con due denunce, spinto dalle segnalazioni dei residenti. Il loro intervento è servito a mettere in sicurezza temporanea la discarica. Crediamo che per risolvere la situazione che si è creata soprattutto a seguito degli ultimi eventi atmosferici, ci vorrebbe un intervento più sostanziale. Avevamo pregato l’assessore all’ambiente di monitorare la situazione e di fare un soparalluogo a Ruffino per rendersi conto di persona della situazione, ma ad oggi siamo stati ignorati totalmente. A questo punto abbiamo chiesto al gruppo del Pd di farsi portavoce per noi nell’assemblea cittadina con una interpellanza che appena messa a calendario ci vedrà presenti per sentire almeno dalla viva voce dell’assessore cosa intandano fare. I cittadini di Ruffino meritano delle risposte e delle soluzioni concrete".