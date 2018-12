Palio, Raffaelli (Pd): "Mai vista tanta tensione, serve chiarire in Commissione"

Intervento del consigliere comunale di opposizione.

La Spezia - Mai nella storia del Palio del Golfo si era raggiunto un livello di tensione tra Comitato delle Borgate, da una parte, e Comune con Regione, dall’altra, come quello odierno. Così velenoso da portare gli organizzatori alla sospensione dei lavori sugli eventi programmati.

Già nei mesi scorsi sul tema abbiamo assistito a brutte figure da parte di Peracchini e la sua Amministrazione: litigi di Giunta con la minaccia di dimissioni da parte dell’Assessore Casati se il Palio non avesse trovato l’attenzione che meritava; la voce sull’annullamento della cena delle borgate, poi smentita, salvo infine assistere a quel triste evento, fatto di tavoli in una Piazza Beverini recintata e deserta - proprio il modo migliore per connettere lo spirito tra Palio e città, nei giorni precedenti la sfida.

Oggi il problema delle risorse annunciante in pompa magna dalle Istituzioni, ma mai arrivate.

La più importante manifestazione sportiva e culturale della nostra città non si merita questo! E le persone che quotidianamente lavorano per realizzarla ogni anno non si meritano l’indifferenza avuta fino ad oggi!

Comune e Regione o tirano fuori i soldi che hanno promesso, o dicano definitivamente che non li hanno.

E per chiarire la situazione credo sia opportuno convocare Amministrazione e Comitato delle Borgate nell’apposita Commissione Consigliare.



Marco Raffaelli, consigliere comunale Pd