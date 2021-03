Paita su dimissioni Zingaretti: "Pd ha perso vocazione maggioritaria e componente valoriale"

La Spezia - "Il Pd nasce con Veltroni e aveva una inclinazione riformatrice. Poi è arrivato Bersani e il Pd ha perso quella vocazione, poi con Renzi alla guida l'ha recuperata per poi riperderla con Zingaretti. Un partito che oscilla fra riformismo e visione superata dalla storia non ce la può fare. Per questo al tempo ce ne siamo andati". Inevitabilmente sollecitata a commentare le dimissioni del segretario del Pd ufficializzata ieri, Raffaella Paita abbandona per un attimo i temi spezzini per tornare sul campo nazionale: "Massimo rispetto per Zingaretti: ce l’aveva con le correnti in un partito che ha perso la vocazione maggioritaria, che ha vertici soltanto maschili, che riesce a litigare per chi deve assumere la vicepresidenza. In questo senso Zingaretti ha detto una cosa sacrosanta ma non ha detto perche queste cose avvengono: si è persa la componente valoriale. Non a caso è un partito impantanato al 14 per cento". Servono le riforme, Paita ripete un refrain che è marchio di fabbrica del 'renzismo': "La velocità è valore, il riformismo e decidere di garantire chi ha il pubblico impiego ma anche quelli che si sono trovati senza alcuna garanzia. O magari le donne che in questi mesi hanno avuto un peso molto più forte. Per pensare a questi problemi la società va al primo posto. Non può essere solo una scelta di persone: è una questione di come si legge questa società".