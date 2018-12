Paita solidale con Ghiglione: "Commenti inqualificabili e sessisti"

La Spezia - "Vorrei esprimere solidarietà e vicinanza a Lara Ghiglione, segretaria della Cgil spezzina per essere stata offesa e ingiustamente attaccata sui social network con commenti inqualificabili e sessisti per aver espresso contrarietà alla manovra economica del governo. Come donna, come politico, spero che simili episodi non capitino più, troppo spesso infatti assistiamo all’imbarbarimento della politica anche sotto questo aspetto". Lo afferma Raffaella Paita, deputata Pd.