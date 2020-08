Paita querela il comico Balbontin. Ma è lei quella Lella?

La Spezia - Paita querela il comico Enrique Balbontin, il prof di Savonese al fianco di Ferruccio Sansa a inizio campagna, rimasto un po' defilato dopo il 'caso' del “Siamo tutti finocchi col culo degli altri” che ha procurato qualche grana al candidato 'giallorosso'. La deputata spezzina di Italia Viva ha deciso di intraprendere vie legali per la risposta di Balbontin a un commento Facebook inerente l'evento 'Un molo di risate', in programma domenica a Cogoleto. “Enrique, avviso io la Lella?”, chiede un utente. E il comico: “A bagasce siamo coperti grazie”.

“A quanto pare ad Enrique Balbontin il caldo fa male – scrive l'esponente renziana -. Non gli è bastato fare un becero video cabarettistico con una maglietta con contenuti omofobici. Non gli è bastato attaccarmi quando glielo abbiamo fatto coralmente notare. Non gli è bastato non scusarsi e arrampicarsi sugli specchi pur di non ammettere il suo errore. Oggi si è addirittura permesso di offendermi personalmente in un suo post, testualmente 'a bagasce siamo coperti' riferendosi a me. Cosa ne pensa il candidato Pd-M5S Ferruccio Sansa di questo suo sostenitore? Ne va orgoglioso o intende prenderne le distanze? Le gaffe di un comico che non fa ridere sono gravi ma gli insulti personali sono davvero intollerabili. Per questo annuncio che sporgerò subito querela nei suoi confronti. Solo così, forse, questi leoni da tastiera impareranno l’educazione e il rispetto per gli altri”. Ma quella Lella di cui parlano Balbontin e il fan... è Raffaella Paita? Non è detto, anzi. Come i fan di Balbontin sanno, la Lella (diminutivo di Ornella) è anche una nota figura ricorrente del repertorio dell'istrione genovese, una ragazza dai costumi per così dire 'allegri'. Viene quindi da pensare che sia proprio la savonese Ornella, e non la spezzina Raffaella, il soggetto di cui con goliardia si parla sul profilo del comico.