Paita presenta un'interpellanza: "Il governo sostenga i muscolai danneggiati dal maltempo"

La Spezia - "La scorsa settimana una forte ondata di maltempo ha colpito tutta la Liguria, provocando disagi anche nello spezzino e ingenti danni ad una delle realtà produttive più importanti della provincia: la mitilicoltura. Una prima stima parla di circa 7.000/8.000 quintali di prodotto pronto per la nuova stagione andati completamente perduti e grosse criticità alla diga che protegge lo stabilimento di Santa Teresa di Lerici. Date le condizioni, tra gli operatori del settore c’è molta preoccupazione poiché il rischio è che ulteriori ondate di maltempo, ormai sempre più frequenti, possano aggravare la situazione, portando a collasso una delle voci più importanti della filiera economica territoriale". Lo afferma Raffaella Paita, deputata spezzina del Pd, annunciando l'intenzione di interrogare il governo sulla possibilità di sostenere le attività colpite dal maltempo.



"Proprio per questo - conclude Paita - ho deciso di presentare un’interrogazione in Commissione al Ministro per le Politiche Agricole al fine di sapere quali iniziative il Governo intende assumere per sostenere una realtà lavorativa così importante come quella della mitilicoltura".