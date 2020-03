Paita e Michelucci: "Perché la Asl non ha concentrato tutti i casi al San Bartolomeo?"

La Spezia - “Dall’inizio di questa emergenza abbiamo evitato con cura di fare polemiche anche quando le scelte mi non ci sembravano del tutto convincenti. A questo punto però riteniamo doveroso fare alcune considerazioni rispetto alla gestione sanitaria della Regione Liguria in particolare nel territorio spezzino. L’aspetto che ci preoccupa enormemente è che non si sia scelto da subito, come è avvenuto in altre realtà territoriali, di dedicare una struttura ospedaliera ai malati Covid-19. In realtà molto lentamente si stanno aprendo reparti dedicati nell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana ma la lentezza e la scarsa chiarezza di una strategia definita ha di fatto reso possibile la contaminazione del virus in tutte le strutture ospedaliere". Lo affermano Raffaella Paita e Juri Michelucci, deputata e consigliere regionale di Italia viva.



"Si sarebbe insomma potuto arginare il problema - proseguono - e invece si è scelta una strada che ora non lo consente più. Peraltro la struttura del San Bartolomeo efficiente e capiente avrebbe potuto assolvere egregiamente alla funzione. Inoltre i nostri medici e operatori sanitari e del volontariato, alla Spezia come nel resto della Liguria, nella maggior parte dei casi, sono ancora sprovvisti del materiale di protezione indispensabile. Abbiamo parlato con molti medici ospedalieri e di base e sono molto colpita dalla loro preoccupazione per l’andamento della situazione. Li vogliamo ringraziare ma anche assicurare loro una battaglia netta per il loro/nostro diritto a lavorare in sicurezza. Non ci pronunciamo sulla ”cerimonia” di consegna delle mascherine a Piazza De Ferrari. Ci indigna solo che si possa immaginare di fare propaganda in un momento simile. Chiediamo invece di sapere subito con quali criteri sono state distribuite e di rispettare assolutamente l’esigenza prioritaria di darle innanzitutto alle strutture medico sanitarie.



Così come vorremmo avere una risposta chiara su altre tre questioni fondamentali:

1. Perché Regione Liguria non ha nominato un commissario esperto di emergenze al pari di altre Regioni e ha lasciato gestire tutta la situazione a chi in questi anni non ha di certo brillato nella gestione della sanità in Liguria?

2. Perché non si affronta subito la necessità di aumentare posti letto nel territorio e di dedicare strutture alle emergenze Covid-19 differenziando le funzioni degli attuali ospedali?

3. Perché non si ragiona sulla possibilità, come sta avvenendo in altre regioni, di utilizzare Il test sierologico quantitativo che consente di verificare chi è entrato in contatto con il Covid-19. Effettuarlo a partire dagli operatori sanitari consentirebbe di capire quanto si è diffuso e chi ha già difese contro il virus?”.