Paita e Lunardon (Pd): "Sul Felettino nuovi ritardi"

La Spezia - “E' tutto confermato ciò che temevamo sul Felettino: i lavori per l’ospedale della Spezia hanno grossi problemi e rischiano di accumulare un forte ritardo. Ci sono problemi sul progetto esecutivo, una variante assai rilevante (10 milioni) al progetto presentata dall’impresa e un contenzioso tra l’associazione di imprese costituita dall’azienda costruttrice e l’azienda responsabile dell’impiantistica”. A dirlo sono i consiglieri regionali del Partito Democratico Raffaella Paita e Juri Michelucci che, questo pomeriggio in Commissione sanità sono tornati sul nuovo ospedale spezzino. “Vorremo ricordare che si tratta di un’opera che la Giunta regionale di centrosinistra – chiariscono i due esponenti del Pd – ha progettato e interamente finanziato e per la cui realizzazione aveva persino appaltato i lavori. Da quando è arrivata la destra in Regione, invece, il cantiere ha cominciato ad avere ritardi e problemi. Perché questa maggioranza, come ha dimostrato in molte occasioni, non solo non progetta e non realizza nulla, ma non è neppure in grado di portare a termine gli interventi avviati e finanziati da altri. Sono una Giunta-lumaca, in barba agli annunci e alle rassicurazioni degli assessori e dei consiglieri di centrodestra, come per esempio la consigliera Pucciarelli secondo cui al Felettino va tutto bene. Purtroppo non è vero. Non va affatto tutto bene e oggi in Commissione ne abbiamo avuto la conferma. Abbiamo anche chiesto di avere i dettagli sulla variante da 10 milioni di euro”. Paita e Michelucci inoltre sottolineano come questo pomeriggio sia stata confermata un’altra ipotesi avanzata in questi giorni dal Pd e cioè che “al momento Ire, che segue i lavori del Felettino, è rimasta senza ‘testa’, visto che il suo amministratore unico, Paolo Piacenza, è approdato all’Autorità di Sistema portuale Genova-Savona. Un altro problema non da poco, che rischia di ritardare ulteriormente il cantiere per il nuovo ospedale spezzino – concludono i due consiglieri regionali del Pd – che, a questo punto, sarà davvero difficile realizzare nei tempi previsti e cioè entro il 2020. Tutto questo di fronte a un Sant’Andrea in grave difficoltà e per il quale la Giunta Toti, in due anni e mezzo, non ha investito nulla”.