Paita assolta in secondo grado, il Pd ligure: "Non avevamo dubbi"

La Spezia - Raffaella Paita è stata assolta anche in secondo grado nel processo per l'alluvione 2014. La corte d'appello di Genova, scrive Ansa, ha confermato l'assoluzione per Raffaella Paita, attuale deputata Pd ed ex assessora regionale alla protezione civile difesa dal legale spezzino Andrea Corradino, per i fatti dell'alluvione del 2014 in cui perse la vita l'ex infermiere Antonio Campanella.



"Non avevamo dubbi - scrive in una nota il gruppo del Partito democratico regionale -, perché fin da subito eravamo sicuri della sua innocenza. Certo, nessuno le restituirà questi cinque anni difficili, ma sarebbe bello che chi l'ha attaccata ingiustamente e in modo strumentale oggi le chiedesse scusa. A Lella, che è stata fino all'anno scorso la nostra capogruppo in Consiglio regionale, va l'abbraccio di tutto il Gruppo del Pd in Regione Liguria".