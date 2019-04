Paita assolta: "Ora chi ha strumentalizzato questa storia dovrebbe scusarsi"

La Spezia - Raffaella Paita è stata assolta anche in secondo grado nel processo per l'alluvione 2014. La Corte d'appello di Genova ha confermato l'assoluzione per l'attuale deputata Pd ed ex assessora regionale alla protezione civile per i fatti dell'alluvione del 2014 in cui perse la vita l'ex infermiere Antonio Campanella. "Oggi per me è una buona giornata - ha commentato sui social la Lella -. Si chiude una vicenda dura. Non posso nascondere il sollievo, la commozione. In questo momento più che mai desidero ringraziare tutti coloro che hanno sempre creduto in me e mi sono stati accanto. La mia famiglia, gli amici, i compagni di partito, i miei avvocati Andrea Corradino e Fabio Sommovigo. Ho sempre nutrito e continuerò a nutrire fiducia nella magistratura.

Sono stati 4 lunghi anni, a tratti durissimi. Mi sono chiesta spesso come sarebbe stata la mia vita e la politica nel nostro territorio se non ci fosse stata questa vicenda.

Oggi sarebbe un grande segnale di civiltà politica se tutti quelli - prima di tutto BeppeGrillo e i 5stelle- che hanno usato politicamente questa storia chiedessero scusa. Ma non credo accadrà".