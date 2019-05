Paita: "Spezia in mano a qualcuno che non sa gestire le situazioni"

La parlamentare del Partito democratico interviene in merito allo sfogo social del sindaco: "Se qualcuno gli avesse augurato di finire a testa in giù durante la manifestazione sarei stata la prima a condannare quelle parole".

La Spezia - "Non ho sentito durante la manifestazione di ieri l’auspicio di vedere a testa in giù il

sindaco di Spezia". A commentare è la parlamentare del Partito democratico Raffaella Paita che interviene in merito al dibattito apertosi dopo le dichiarazioni social del primo cittadino Pier Luigi Peracchini. Prosegue dunque il botta e risposta tra le varie fazioni politiche.



"Diversamente avrei condannato in modo inequivocabile queste parole - scrive Paita in una nota - . Peracchini peró dovrebbe preoccuparsi delle sue di parole e di quelle dei suoi alleati, parole di odio che fomentano violenza nel paese. Non capisco Peracchini dove avrebbe difeso la costituzione o applicato un regolamento consentendo la presentazione di un libro di un editore neofascista. Semmai aveva il dovere - secondo Costituzione - di opporsi alla richiesta di uno spazio pubblico per la presentazione di quel libro".

"Dispiace vedere che la Spezia sia governata da una persona incapace di affrontare le situazioni - prosegue Paita - e che nel momento di massima tensione anzichè prendersi le responsabilità dei suoi attacca Don Francesco Vannini definendolo un “cosiddetto prete” e invitandolo a comprendere meglio il Vangelo . Mi auguro che le opposizioni tutte , unite , chiedano la convocazione urgente del consiglio comunale e invitino il sindaco a presentare le proprie scuse ad un Sacerdote serio ed equilibrato che da anni svolge in modo straordinario il suo servizio pastorale in un contesto complicato".