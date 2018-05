Paita: “Sarò presente allo sciopero”

Michelucci: “Troppi morti nella nostra provincia”.

La Spezia - “Sostengo le ragione dello sciopero indetto dai sindacati perchè credo davvero che fatti come questo non possano e non debbano lasciarci indifferenti. Il tema della sicurezza sul lavoro deve trovare cittadinanza nel dibattito politico e culturale del nostro Paese. È necessario fare di tutto per fermare la strage delle morti sul lavoro. La considero una battaglia irrinunciabile, che dobbiamo sentire tutti come un dovere comune. La sicurezza è la prima condizione che va garantita a chi si reca ogni giorno sul posto di lavoro.” Così la deputata del Pd Raffaella Paita aderisce allo sciopero generale proclamato da Cgil, Cisl e Uil a La Spezia per la giornata odierna”.



"Non potendo essere presente questa mattina - scrive invece in una nota il consigliere regionale Juri Michelucci - voglio esprimere la mia vicinanza per la manifestazione che, giustamente, i sindacati hanno organizzato in città. Le morti sul lavoro sono un dramma che dobbiamo combattere con ogni mezzo a nostra disposizione, a partire dalla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e da un coinvolgimento pieno e concreto di tutte le istituzioni, delle parti sociali e del mondo imprenditoriale. La nostra provincia, in particolare, ha pagato e sta pagando un prezzo ancora troppo alto in termini di vite umane e non possiamo rassegnarci a queste disgrazie. La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità”.