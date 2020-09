Paita: "Risultato che non ci soddisfa ma fallito l'esperimento in provetta Pd-M5S"

La Spezia - Il candidato che ha sostenuto, Aristide Massardo, non entrerà in consiglio regionale. La soglia del 3% era il muro da svalicare e a meno di inversioni d'inerzia a dir poco sorprendenti nell'ultima parte di scrutigno, in corso in tutta la Liguria, l'ex presidente della facoltà d'ingegneria rimarrà fuori dal parlamentino di De Ferrari. E così Raffaella Paita, leader ligure di Italia Viva che aveva scelto di appoggiare quella candidatura in alternativa all'alleanza M5S-Pd, concentra innanzittuto il suo intervento sulla sconfitta della coalizione che ha sostenuto Ferruccio Sansa: "L'esperimento in provetta Pd -5 Stelle in Liguria e' clamorosamente fallito. Si e' trattato di un'alleanza contro natura che gli elettori hanno bocciato. Noi avevamo avvertito che una candidatura di Sansa avrebbe portato a un risultato del genere. Per costruire un progetto riformista ci vuole tempo e pazienza. In Liguria partiamo da un risultato che non ci soddisfa ma che ci dice che dobbiamo radicarci con ancora maggiore forza e tenacia. Ringrazio intanto Massardo per la sua corsa generosa".