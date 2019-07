Paita: "Ospedali allo stremo, situazione inaccettabile"

La Spezia - "Siamo al paradosso più totale. L'assessore Viale, forse colpita dal caldo estivo, piuttosto che prendere atto di quanto sta avvenendo preferisce attaccare e denigrare un dirigente della sanità e continuare a ripetere "è colpa del Governo precedente" dimenticando che in Liguria lei e Toti governano oramai da quattro anni. L'emergenza caldo nella nostra Regione ha fatto registrare un picco di ricoveri presso le strutture sanitarie regionali. Ma ancora una volta la Regione fa parlare di sé per le cattive condizioni in cui versano le sue strutture sanitarie. I cittadini e gli operatori si sono ritrovati a fare i conti con situazioni pesantissime al San Bartolomeo di Sarzana e al San Martino di Genova, tanto che i familiari dei pazienti sono stati costretti ad acquistare dei ventilatori per diminuire il disagio". Anche Raffaella Paita, deputata dem, si unisce al coro di dissenso: "La situazione è inaccettabile, il personale medico lavora con estrema difficoltà nell'indifferenza della Giunta regionale che cerca di negare le proprie responsabilità fingendo di non sapere quanto l'emergenza caldo pesi in una Regione come la nostra ad alta incidenza di popolazione anziana, e dunque non agisce. Ecco perchè ho presentato una interrogazione urgente al Ministro della salute Grillo per sapere se il Governo è a conoscenza di quanto avviene negli ospedali della nostra Regione e quali iniziative, intende assumere per sollecitare la Regione Liguria a intervenire per mettere fine ai disagi legati all'ondata di caldo e per migliorare la qualità della vita dei pazienti e degli operatori sanitari. E soprattutto se pensa di ricordare a Viale che governando da quattro anni forse con un po' di impegno avrebbe potuto evitare questa ennesima brutta figura alla Liguria".