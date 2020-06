Paita: "Non tutte le ricette per il futuro della Liguria vanno bene"

La Spezia - “Non mi piace ricordare il passato e come è andata cinque anni fa ma vogliamo che passi un'idea cardine: siamo stati sconfitti perché qualcuno con il 'fuoco amico' ha voluto dividere il fronte del centrosinistra, noi stiamo facendo l'opposto”. Così Raffaella Paita ieri sera da piazza Ginocchio alla Spezia dove ha introdotto Matteo Renzi per la presentazione del suo libro “La mossa del cavallo”. Davanti ai tanti fedelissimi che hanno ascoltato l'ex premier – che poco prima con i giornalisti aveva bocciato l'ipotesi di Sansa (QUI) – la deputata di Italia Viva ed ex sfidante di Toti, è tornata così sul prossimo voto per le regionali: “Stiamo provando a cucire un'alleanza con condizioni molto precise, non tutte le ricette per il futuro della Liguria vanno bene. Vanno sconfitte le idee populiste su infrastrutture come Gronda, Pontremolese e Terzo Valico, devono prevalere idee che credono nel futuro di questo territorio, concetti molto semplici. Se ci sarà questa idea di progresso faremo la nostra parte per sostenere un candidato che creda nella possibilità di battere Giovanni Toti, altrimenti sceglieremo la strada della dignità e della chiarezza per il bene dell'Italia e di questa regione”.



Se sul piano nazionale Paita ha parlato di un partito che “si è preso la responsabilità di governare quando c'era il rischio che il Paese fosse governato da chi pensava di poterlo fare dal Papeete”, a livello locale ha ribadito: “In questi cinque anni Toti si è dimenticato di una delle questioni più importanti per il territorio: infrastrutturarlo e renderlo competitivo. Abbiamo lanciato un piano per la realizzazione di cantieri e opere pubbliche anche qui alla Spezia dove la Variante Aurelia è bloccata e dove vogliamo venga realizzata la Pontremolese per dare risultati occupazionali importanti al porto”.



Quindi l'elogio di Matteo Renzi: “Ho un sentimento di profonda gratitudine e stima nei confronti di Lella perché dopo quello che le hanno fatto cinque anni fa poche persone avrebbero continuato a dire “proviamo a fare qualcosa tutti insieme”. Le hanno fatto una doppia mascalzonata: dividere il centrosinistra e strumentalizzare la cosa più atroce che possa accadere, ovvero la vicenda giudiziaria con dei morti. È una donna forte e coraggiosa”.

“Ho avuto tanti amici intorno – ha chiuso Paita – ma Matteo Renzi in particolare ha sempre creduto nelle mie parole e nelle mia potenzialità dandomi affetto e fiducia nei momenti difficili”.