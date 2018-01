Paita, Michelucci e Vattuone: `Celtica a Melara dimostra crescita dei sostenitori del neofascismo`

La Spezia - “Se pensano di intimidire il Partito democratico si sbagliano di grosso: la battaglia per i nostri valori e in special modo per la difesa e la promozione dell’antifascismo sarà ancora più intensa”.

A dirlo sono i consiglieri regionali del Pd Raffaella Paita e Juri Michelucci e il segretario ligure del Pd Vito Vattuone, dopo che, questa mattina, davanti alla sede del circolo del Partito democratico del quartiere di Melara alla Spezia è stata disegnata una croce celtica. “Quello di Melara – precisa Paita – è un circolo a cui sono particolarmente legata per ragioni affettive, visto è che proprio lì che ho iniziato a fare politica attiva. La sgradevole vicenda di oggi mi ferisce particolarmente. Senza contare poi - proseguono Paita, Michelucci e Vattuone - che l’aumento di episodi come questo (poche settimane fa qualcuno aveva tracciato una svastica sulla sede della Cgil di Ceparana) ci dimostra come i movimenti neofascisti stiano trovando nuovi spazi e sostenitori. Gesti come questo – concludono i tre esponenti del Pd - non vanno assolutamente sottovalutati, anche perché non si tratta più di casi isolati. Chiediamo alle istituzioni locali di vigilare e di non concedere spazi pubblici a chi guarda con nostalgia al fascismo e predica intolleranza e xenofobia. Oggi più che mai c’è bisogno di una battaglia culturale per contrastare ogni tentativo di recrudescenza di questi fenomeni”.