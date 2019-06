Paita: "Lega-M5S antepongono interessi Enel a salute cittadini"

L'onorevole spezzina: “Con il loro voto contro la decarbonizzazione integrale entro il 2040, dimostrano di infischiarsi dei rischi per salute dei cittadini, a partire dagli spezzini".

La Spezia - “Con il loro voto contro la decarbonizzazione integrale entro il 2040, Lega e 5 Stelle dimostrano di infischiarsi dei rischi per salute dei cittadini, a partire da quelli de La Spezia”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata del Partito democratico, a proposito del voto contrario di Lega e M5S in Commissione Bilancio alla Camera sulla proposta del Pd di decarbonizzazione integrale entro il 2040. “Con il voto di oggi – spiega – Lega e M5S contraddicono in modo vergognoso le fondamenta stesse della loro propaganda. I 5 Stelle ammainano la bandiera dell’ambientalismo. La Lega, invece, dimostra un totale noncuranza per la salute dei cittadini del nord, di cui si è sempre detta di fare gli interessi".



"Tutto è riassunto dalla situazione della Spezia. Oggi Lega e 5 Stelle hanno dimostrato di voler condannare un’intera città alla pericolosa esposizione dell’inquinamento da carbone per chissà quanti anni ancora. E insieme di anteporre gli interessi di Enel alle preoccupazioni degli spezzini”. “E’ un fatto gravissimo. Noi non ci rassegnano. Se il governo gialloverde non cambia idea, intraprenderemo una durissima battaglia in difesa della salute dei cittadini della Spezia”, conclude.