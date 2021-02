La Spezia - "Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che

indicano i soggetti con comportamenti a rischio ci sia 'omosessuale, tossicodipendente, dedito alla prostituzione'. Non è uno scherzo, è una vergogna che deve essere subito cancellata". Lo scrive Raffaella Paita, parlamentare ligure di Italia Viva su twitter, pubblicando la foto del modulo in questione.