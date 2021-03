Paita (Iv): "Da comune Spezia assurde decisioni contro anziani. Servono più controlli"

La Spezia - "Vi ricordate la foto che ho postato qualche giorno fa sugli assembramenti a Spezia e sull’assenza di controlli adeguati? Ecco l’amministrazione comunale ormai alla disperazione totale e il sindaco Peracchini, ormai in balia della sua stessa maggioranza, come risposta agli assembramenti ha ben pensato di togliere le panchine ai nostri anziani". Lo scrive su Facebook Raffaella Paita, deputata di Italia Viva. "Francamente trovo incredibile aver smontato e portato via, una a una, le panchine del centro storico per 'evitare assembramenti'. Ed infatti è chiaramente partita una protesta da parte degli anziani a cui è stata tolta l’unica possibilità di uscire qualche minuto all’aria aperta e che quindi hanno cominciato a portarsi da casa la sedia: 'Levate le panchine? Portemo e careghe!'. La soluzione non è togliere le panchine agli anziani, ma fare i controlli!"