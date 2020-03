Paita (Iv): "Chi lavora ha il diritto di non correre rischi"

La Spezia - "L'apertura delle fabbriche non può avvenire a discapito della salute dei lavoratori: é per questo necessario che si prendano tutte le precauzioni indispensabili perché venga garantita la massima sicurezza nei luoghi di produzione". Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera. "In molte parti del Paese - spiega - si registrano agitazioni tra i lavoratori impiegati nell'industria dovute ai timori per l'esposizione al contagio da Coronavirus. Si deve fare in modo che chi rimane sul posto di lavoro non debba correre rischi. Chiediamo per questo il massimo scrupolo nel rispetto delle indicazioni e delle norme sanitarie necessarie a evitare pericoli per i lavoratori. Mi preoccupa molto ciò che è accaduto a Fincantieri della Spezia, dove un operaio è risultato positivo alla Covid-19. Per questo sto tenendo contatti con i sindacati e i vertici aziendali. Al primo posto ci sia sempre la salute dei lavoratori".