Paita: "Eventuale chiusura Fincantieri non gravi su lavoratori"

La Spezia - “Le legittime richieste dei lavoratori di Finacantieri, per quanto ci è dato di capire, paiono aver trovato ascolto. Bene stanno facendo i vertici di Fincantieri ad accogliere le preoccupazioni dei lavoratori e di tutto il territorio". Lo dichiara Raffaella Pata, deputato Italia Viva.

"Se la scelta sarà quella della chiusura temporanea, confidiamo che questa situazione straordinaria e di emergenza non vada a gravare sui dipendenti, per quel che riguarda l’ipotesi di utilizzare le ferie dei lavoratori. Speriamo e continueremo a lavorare al loro fianco al fine di poter utilizzare gli strumenti che già sono a disposizione come la cassa ordinaria o quelli che verranno dal decreto in materia di ammortizzatori sociali straordinari”, conclude la renziana spezzina.