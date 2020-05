Paita: "Disponibile a lavorare insieme agli altri parlamentari per una proposta in favore degli Oss"

La Spezia - “Accolgo con favore la proposta delle sigle sindacali rivolta ai parlamentari del territorio, in favore dei lavoratori di Coopservice e della loro necessaria quanto ormai urgente stabilizzazione. Italia viva si è battuta dall’inizio a fianco dei lavoratori percorrendo ogni strada possibile ad ogni livello istituzionale per arrivare al risultato. Abbiamo anche sempre rivolto l’attenzione alle mobilità ancora aperte in regione di lavoratori che da anni chiedono di poter rientrare sul loro territorio. Pertanto confermo la mia disponibilità a lavorare insieme agli altri parlamentari del territorio ad una proposta di emendamento che auspichiamo venga accolto”. Lo afferma in una nota la deputata di Italia viva Raffaella Paita.