Paita: "Battaglia su pedaggi Cri sta per essere vinta, traguardo importante"

La Spezia - "Da oggi in Parlamento inizia il suo iter un provvedimento che rappresenta un passo in avanti atteso da tempo e che riguarda I mezzi di soccorso, della protezione civile, del volontariato e del Terzo settore con la previsione di esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale". Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo in Commissione Traporti alla Camera e firmataria dell'emendamento inserito nel testo unificato di proposta di riforma del Codice della strada che prevede appunto l'esenzione dal pagamento del pedaggio per le ambulanze, per i veicoli a targa Cri, per quelli della Protezione Civile e delle organizzazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli enti del terzo settore impegnati nello svolgimento di attività istituzionali.



"Si tratta di un traguardo importante perché la norma consentirà un significativo risparmio di risorse, che potranno essere utilizzate nel rafforzamento delle proprie attività. Siamo dunque felici che una battaglia per cui ci siamo a lungo battuti stia per concretizzarsi e da cui il settore del soccorso potrà trarre indubbi benefici", conclude.