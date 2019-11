Pagano a Frijia: "Enel, difendiamo la città e il consiglio comunale"

La Spezia - La vera questione che sta davanti alla città riguardo all’Enel è sintetizzata nel titolo dell’articolo della mia rubrica domenicale: “Errare è umano, perseverare è diabolico”.

Sessant’anni fa la città sbagliò ad accettare la centrale. Con una visione storica si può capire il perché: la sensibilità ambientale non c’era - si pensi che il Comune in quegli anni costruì una galleria per portare le fognature a Monasteroli, in una delle coste più belle del mondo - e l’unica preoccupazione era creare posti di lavoro.

Tuttavia, subito, a centrale ancora non a regime - lo dimostra la ricerca storica a cui sto lavorando - ci fu chi si accorse della beffa: i lavoratori ed i sindacati, che affermarono che un altro uso dell’area avrebbe creato ben più posti di lavoro, e i cittadini del Levante, che si accorsero dell’inquinamento e cominciarono a combatterlo.

Oggi - ecco il punto - non dobbiamo ripetere l’errore fatto sessant’anni fa.

La mia è innanzitutto una critica all’Enel, perché insiste nel proporre la costruzione di una nuova centrale a gas nonostante che il Consiglio Comunale spezzino, all’unanimità, si sia dichiarato contrario, con un ordine del giorno e con un atto urbanistico. Io difendo la città e il Consiglio Comunale.

Non conosco il Consigliere comunale Frijia e non capisco la sua polemica nei miei confronti. Non fa forse parte di quel Consiglio Comunale che io difendo a spada tratta? Ha forse cambiato idea?

Se fosse così mi dispiacerebbe, perché solo una città unita può farcela a vincere questa battaglia. Aggiungo: una città unita che abbia il sostegno della Regione Liguria. E’ infatti ben difficile che un Governo, di qualsiasi colore, dica di no all’Enel se la Regione - anch’essa competente in materia di energia - è d’accordo con l’ENEL. Se Frijia fosse coerente con i documenti che lei stessa ha approvato in Consiglio Comunale dovrebbe polemizzare con Toti, che sta con l’Enel, non con me!

Circa i comunisti, non ci sono quasi più da tanti anni. C’erano negli anni Sessanta, e furono d’accordo, sbagliando, sulla scelta della Centrale: che però non fu fatta da loro, ma dai democristiani e dai socialisti che allora governavano l’Italia e la città. Poi a Spezia arrivarono, negli anni Settanta, le Giunte di sinistra formate da comunisti e socialisti, che fecero dure battaglie per ridurre l’inquinamento. La Centrale fu chiusa all’inizio degli anni Novanta dal Sindaco di una Giunta di cui facevano parte i comunisti e riaperta grazie a una legge voluta dal Governo, con l’opposizione dei comunisti. E nel 1997 la Centrale fu depotenziata da 1800 a 1200 megawatt ed ambientalizzata (metà a carbone desolforato e metà a gas, quasi mai utilizzato!): un obiettivo conquistato contro il parere della destra, che voleva mantenere una centrale di 1800 megawatt tutta a carbone. Si poteva fare di più? Certamente: l’ho sostenuto in tante occasioni. Ma non è vero che in sessant’anni la città non abbia fatto dure battaglie.

Ora, però, siamo, sessant’anni dopo, a un altro passaggio chiave: la Centrale a carbone è vecchia e va demolita; vogliamo pensare a un futuro diverso o costruire un’altra Centrale?

Le attività di Enel sull’economia verde in centrale di cui parla Frijia sono certamente le benvenute. Ma perché per forza accanto alla centrale a gas? Possono benissimo essere realizzate indipendentemente da essa.

Non è per egoismo localistico che diciamo no. La Centrale fu costruita in mezzo alle case: è per questo che il sito non va bene. Se insistiamo, possiamo farcela!



Giorgio Pagano

già Sindaco della Spezia



Ps: La consigliera Frijia critica anche l’impegno per l’ambiente durante i miei mandati da Sindaco. Non ho mai esibito glorie ma semmai le sconfitte: per una disamina critica che fosse utile per il futuro. Perché non devo far carriera e perché solo il futuro mi interessa. Ma un po’ di verità non fa male: nel 1999 eravamo all’81° posto nella classifica di Legambiente Ecosistema Urbano, nel 2006 al 3° posto. Qualcosa di buono avremmo pur combinato! Certamente grazie anche agli assessori all’Ambiente delle mie Giunte, Renzo Cozzani e Marco Grondacci. Che, come loro ben sanno, ho sempre difeso - e sottolineo sempre - dalle tante critiche che gli Assessori all’Ambiente combattivi erano soliti ricevere.