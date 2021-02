Pagano, Federici e l'esperto Agazzi per il Manifesto "La Spezia 2030" della Piazza Comune

Alle 17, in streaming sulla pagina facebook dell'associazione, la presentazione del risultato di due anni dei tavoli di lavoro che hanno coinvolto più di 100 cittadini. Presenti gli ex sindaci Federici e Pagano, non sarà pre

La Spezia - Il futuro della città che verrà, tra utopie da inseguire e progetti concreti per renderle possibili. A discuterne oggi con i rappresentanti della Piazza Comune, che presentano il loro manifesto per La Spezia 2030, tre personaggi di spicco.

Vent'anni di amministrazione della città, dal 1997 al 2017, riassunti in Giorgio Pagano e Massimo Federici, che discuteranno della visione della città del futuro, inseguendo un nuovo Piano Strategico; e la visione esterna di Davide Agazzi, esperto innovatore in ambito urbano, membro di RENA e tra i promotori della Scuola di Mobilitazione Politica, trasferitosi da Milano a Brindisi per rilanciare la città pugliese con un laboratorio dedicato.

"Siamo molto felici del panel di interlocutori costruito intorno all'evento" dichiara Filippo Lubrano, presidente dell'associazione "Siamo sicuri della qualità delle nostre proposte, e crediamo che il dibattito a seguito della presentazione del Manifesto - e aperto al pubblico che seguirà da casa - porterà ulteriori spunti importanti".



L'indirizzo per lo streaming sulla pagina facebook è www.facebook.com/lapiazzacomune. La diretta si può seguire anche su Youtube all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=hZ3pucTO6vM