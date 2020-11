Paganini, Scampelli e Rampi eletti all'unanimità nel Cal della Liguria

La Spezia - Si sono tenute questa mattina le elezioni delle rappresentanze spezzine che ogni quattro anni entrano a far parte del Consiglio delle autonomie locali della Liguria, quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali. La votazione rientra nella prassi di gestione dello stesso Consiglio in cui, di diritto, è automaticamente membro il presidente della Provincia della Spezia e, a completamento dell’organo, sono inseriti, tramite elezione appunto, anche due sindaci ed un presidente di consiglio comunale del territorio.



L’organo si è riunito in due sessioni distinte, la prima per l’elezione di due nuovi componenti scelti tra i sindaci del territorio spezzino, quindi, in una sessione successiva, è stato individuato il rappresentante tra i presidenti di consiglio comunale sempre della provincia spezzina.



La prima votazione ha portato alla nomina, all’unanimità, del sindaco di Arcola, Monica Paganini, e del sindaco di Calice al Cornoviglio, Mario Scampelli, la seconda votazione ha poi portato alla nomina, sempre all’unanimità, del presidente del Consiglio comunale di Sarzana, Carlo Rampi.