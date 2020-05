PD: "Ogni volta che parla Cenerini è una vergogna per le istituzioni"

La Spezia - “Ogni volta che apre bocca Cenerini non perde occasione di insultare gli altri. Era tempo che un personaggio del genere non varcava la soglia di Palazzo Civico. Ogni intervento è una vergogna per i colleghi e per le Istituzioni di questa città.

L’ultimo oltre che disgustoso è anche un po’ ridicolo. Non capiamo come mai Cenerini si affanni nel ripercorrere le tappe degli ultimi giorni sulla vicenda del parcheggio di Montepertico.

È inutile provare a mascherare l’ennesima brutta figura dell’Amministrazione sul settore dei lavori pubblici. Ed è ormai costante la bocciatura sonora che ricevono dai cittadini e dagli Enti.

Tunnel di Monesteroli, Piazza Sospesa di Viale Italia, Piazza del Mercato. Ora le proteste e le osservazioni dei residenti e nostre (precedenti l’incontro del 28 Aprile), li costringono a indietreggiare anche su un semplice intervento, come un parcheggio in una quartiere di periferia, ma che avrebbe recato danno e malumore.

Gli spezzini hanno deciso di cambiare colore politico dopo 40 anni di centrosinistra, ma voi state dimostrando incapacità totale dopo soli 2 anni e mezzo. Incredibile, non ne azzeccate una piccola o grande che sia.

Ad ogni modo abbiamo anche noi contatti con i residenti che hanno presenziato agli incontri nel quartiere, e ci dicono di aver capito chiaramente il ruolo che Cenerini ha assunto: non chiamato da loro, ma mandato sul posto dall’Assessore per assumere le vesti di parafulmine.

Suvvia Cenerini, se non ti piace il ruolo servile che ti hanno affibbiato, tira su la testa! Fatti sentire con chi ti tratta così ma non prendertela con noi. Possiamo comprendere che sia un ruolo avvilente e degradante eseguire i comandi a bacchetta, ma non è colpa di nessuno se in Forza Italia sei sempre più solo e non ti difendono.

Ci stanno quindi gli sfoghi nei tuoi interventi, ma perché proprio perché ti vogliamo bene, ti consigliamo di provare ad esercitarti in un personale percorso di maturazione e crescita, in modo da liberarti anche da questa dialettica con cui ammorbi le Istituzioni".



Marco Raffaelli

Dina Nobili

Luca Erba

Massimo Baldino Caratozzolo