Ostetricia, Ginecologia e Pediatria, si avvicina la nomina dei direttori delle strutture

La Spezia - Il consigliere regionale di Linea condivisa Gianni Pastorino ha presentato oggi in consiglio regionale un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta i motivi della mancata nomina del direttore di Struttura complessa Ostetricia e Ginecologia nella Asl 5, per la quale da molti mesi risulterebbe compiutamente espletata la selezione, e della sospensione della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa Pediatria nella Asl 5.



"La mancanza della titolarità delle due strutture - ha detto - si ripercuote negativamente sul funzionamento dell’intera area assistenziale materno-infantile".

L’assessore Marco Scajola ha risposto su delega di Giovanni Toti, presidente della giunta regionale Giovanni Toti e assessore alla Sanità illustrando la relazione fornita dalla Asl 5. "Rispetto alla nomina del direttore di Ostetricia e Ginecologia, sulla base della selezione pubblicata e della valutazione dei curricula presentati - ha detto - si procederà entro la prossima settimana ad individuare il professionista idoneo a ricoprire la posizione. Per quanto riguarda la direzione di Pediatria si procederà a breve a convocare la commissione per la valutazione dei currucula presentati e a formulare la terna di professionisti da sottoporre alla direzione della Asl per la conseguente nomina".