Oss, i consiglieri Centi, Natale e Ugolini: "Regione chiarisca su pubblicazione bando"

La Spezia - "La lettera inviata dal dott. Quaglia alla Segreteria del Sottosegretario di Stato on. Zampa richiama in sé già i dubbi che lo scrivente trasmette al Ministero. La nostra richiesta di ulteriore approfondimenti per verificare la possibilità di riconoscere punteggi diversi tra chi ha lavorato nel pubblico e nel privato è tradotta in una lettera che contiene già la risposta". E' quanto scrivono in una nota congiunta i consiglieri regionali Natale (Pd), Ugolini (M5S) e Centi (Lista Sansa), in merito al concorso Oss. "Infatti il Dott. Quaglia - aggiungono - rimarca il rischio di ricorsi ritenendo che “tale differenziazione di punteggio costituisca un evidente vizio di legittimità del bando” addirittura suggerendo anche le motivazioni “come eccesso di potere per irragionevolezza e non giustificata discriminazione “. La giunta regionale e il Dott. Quaglia sono venuti meno a quanto dichiarato in commissione e l’avere pubblicato il bando prima dell’ottenimento del parere era solo il prologo della loro decisione finale. Chiediamo immediatamente spiegazioni e un chiarimento pubblico perché ci sentiamo presi in giro (come del resto lo si sentono i lavoratori) e, visto che ciò che si dichiara rischia di volare mentre gli scritti rimangono chiediamo di fissare da subito i numeri degli assunti".