Oss e società in house, Viale: "Troppi vincoli non si può procedere"

La Spezia - Francesco Battistini di Linea condivisa ha presentato un’interpellanza, sottoscritta dal collega di gruppo Giovanni Battista Pastorino, in cui ha chiesto alla giunta, vista la particolare situazione del comparto degli operatori sociosanitari della ASL5 di tutelare l'occupazione dei 158 addetti che prestano servizio attraverso l'appalto con Coopservice e per quale motivo vuole procedere con il concorso pubblico senza valutare l'ipotesi di allestire una società in house per stabilizzare i lavoratori impiegati con qualifica Oss applicando la clausola di salvaguardia sociale per il mantenimento pieno dell'occupazione.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha spiegato: “I lavoratori possono trovare una collocazione in un futuro concorso generale e partecipare con la possibilità di una valutazione del requisito legato all’esperienza che, peraltro, varrà per tutti i candidati e non solo per i lavoratori in questione”. Rispetto all’ipotesi di una società in house Viale ha illustrato nel dettaglio i risultati degli approfondimenti svolti dagli uffici regionali: “I vincoli che la normativa pone non consentono di percorrere la strada della costituzione di una società in house”.

Battistini però non ha ritenuto soddisfacenti le risposte dell’assessore e in una nota ha scritto: “Non possiamo accettare la sua risposta alla nostra proposta . Le motivazioni che ha posto, alla base dell’impossibilita’ di seguire questo percorso, ci sembrano deboli e poco aderenti alla realtà’. Come può’ essere un ostacolo la necessita’ di provare l'economicità’ della soluzione in-house rispetto all’assunzione diretta tramite concorso? Il trattamento economico non sarebbe certamente diverso e non esisterebbe, come oggi con la società esterna, l’aggravio dell’Iva.Motivazione gia’ smontata e sulla quale, per onesta’ intellettuale, anche Lei sembra non aver preso una posizione di forte contrarietà. Ci e’ sembrato, invece, che la sua attenzione, nel bocciare la nostra proposta, fosse piu’ indirizzata alla possibile caratteristica di “core business”, per ASL 5 del servizio fornito da OSS, caratteristica che ne impedirebbe il suo svolgimento attraverso una società’ in-house, benché’ a totale proprietà pubblica. Su questo aspetto, però, riteniamo ci siano diverse motivazioni che possano difficilmente far ricadere il servizio fornito da OSS nel “core business” dell’Azienda sanitaria.

La definizione stessa del profilo professionale di Operatore socio sanitario lo definisce come figura professionale, appartenente alle professioni socio sanitarie, di supporto all’infermiere che, quindi, rimane figura centrale e gerarchicamente irrinunciabile nel trattamento sanitario del paziente. Senza dimenticare che la definizione di “core business” aprirebbe un vulnus nella gestione dei servizi territoriali, anch’essi svolti addirittura infermieri in appalto, oppure l'assistenza infermieristica del reparto di hospice, anche quella privatizzata a una nota cooperativa”.



Neanche la consigliera pentastellata Alice Salvatore si è detta soddisfatta delle risposte di Viale. L’esponente del Movimento cinque stelle rimanda a una soluzione per i 158 Oss totalmente a carico della Regione: “Basta che l'assessore alla Sanità crei una società pubblica regionale, con partecipazione di anche altri enti pubblici, e assuma immediatamente presso Asl5 i 158 lavoratori".



"L’assessore Viale - scrive Salvatore - come al solito scarica le colpe sugli altri. Le motivazioni non convincono affatto: l'economicità della mia soluzione è evidente, e semmai la Giunta dovrebbe dare una motivazione allo sperpero di denaro pubblico avvenuto fino ad oggi appaltando il servizio ai privati; il servizio degli operatori sociosanitari è certamente idoneo a operare in una società pubblica regionale".

"Questa ostinata fissazione di voler per forza fare un concorso pubblico - conclude Salvatore -, voluto da coloro che hanno usato fino ad oggi un soggetto privato, è davvero curiosa. Si possono salvare 158 famiglie che hanno lavorato duro in questi anni. Nonostante ciò, l’assessore Viale non vuole e preferisce fare diversamente. Ma io e il MoVimento non molliamo".